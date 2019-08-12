«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

Арбитражный суд Москвы будет рассматривать иск, где ответчиком выступает Первый канал и компания «Директ», занимающаяся производством программы «Пусть говорят». Алексей Степанов , адвокат певца Александра Серова , пояснил, что иск был подан в связи с неисполнением договорных обязательств и причинением убытков.

Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги. По словам адвоката, Александр Серов свое обязательство выполнил, а компания, создающая программу, — нет.

«А Первый канал — это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал. Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное», — пояснил юрист.

По словам Степанова, общая сумма исковых требований составляет более 7,13 миллиона рублей.

«Они заявлены сейчас частично», — отметил адвокат, подчеркнув, что есть надежда «договориться миром».

Если ответчики заплатят Серову деньги без суда, они сэкономят на судебных издержках.

Судом исковое заявление было принято. Заседание по делу назначено на 17 октября 2019 года.