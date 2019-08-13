Асмус снялась обнаженной в ванне

«Дзен», — подписала актриса фотографию, на которой она сидит спиной к зрителям в ванне с лепестками роз.

Поклонники Асмус в комментариях к записи отметили ее красоту и поинтересовались, кто автор фото.

«Очень красивая фотография. И девушка на этой фотографии», — написал denis__kolyadko (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«А кто фоткает? Бульдог где ты?!?!?!» — спросил iamthatsame.

«Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой», — иронично отметил basil_fomenko.