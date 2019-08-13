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Асмус снялась обнаженной в ванне 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: @asmuskristina
Жена юмориста Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус выложила в Instagram снимок, на котором позирует обнаженной.
«Дзен», — подписала актриса фотографию, на которой она сидит спиной к зрителям в ванне с лепестками роз.
Поклонники Асмус в комментариях к записи отметили ее красоту и поинтересовались, кто автор фото.
«Очень красивая фотография. И девушка на этой фотографии», — написал denis__kolyadko (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«А кто фоткает? Бульдог где ты?!?!?!» — спросил iamthatsame.
«Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой», — иронично отметил basil_fomenko.
По данным газеты «Московский комсомолец», Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах вместе с дочерью Анастасией, в то время как ее муж остался в Москве. Гарик Харламов ежедневно общается с женой и дочерью по видеосвязи, отмечает издание.
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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