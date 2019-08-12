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Заворотнюк могут запретить выезд за границу 

Рамблер 26 минут назад
Судебные приставы пригрозили актрисе Анастасии Заворотнюк запретом на выезд за границу из-за большой задолженности. Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, почти семь лет назад актриса взяла валютный кредит на покупку земли в Подмосковье и только в 2018 году ей удалось подписать мировое соглашение с банком. Однако в суд обратились приставы Тропарево-Никулинского района, которые так и не получили от звезды исполнительский сбор в 1,6 миллиона рублей.
«Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств. Анастасия пыталась добиться ее снижения, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет», — пояснил один из адвокатов актрисы Виктор Пастрнак.
При этом пресс-секретарь актрисы уверила издание, что никаких проблем у Анастасии Заворотнюк нет и все хорошо.
Ранее, весной, стало известно о появлении первенца у Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. По словам актрисы, дочь родилась еще осенью 2018 года, однако родителям удалось сохранить это в тайне.
По данным «Комсомольской правды», актриса отметила, что двое ее старших детей рады появлению сестрички и с удовольствием проводят с ней все свободное время.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , StarHit
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