Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эстрадный певец требует от Первого канала и компании «Директ», которая производит программу, один миллион рублей.
Отмечается, что речь идёт о задолженности по договору от 26 февраля. В связи с чем был заключён договор, не уточняется.
На сайте арбитражного суда Москвы говорится, что слушания назначены на 17 октября.
Представитель Серова в беседе с РИА Новости комментировать ситуацию отказался. Получить оперативный комментарий ответчиков агентству не удалось.
Отмечается, что личная жизнь певца — одна из центральных тем ток-шоу «Пусть говорят». Только с начала года ей были полностью или частично посвящены три выпуска.
Говорит Москва: последние новости
Супруга Валентина Гафта сообщила об улучшении его самочувствия СМИ узнали имя подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Шоу-бизнес , Александр Серов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США анонсировали ядерные испытания в космосе1
Посольство США оценило визит Путина в Крым
Определена судьба склада боеприпасов под Ачинском2
В жилом доме в Москве произошел взрыв12
В Мосгордуме объяснили невозможность переноса выборов6
Видео
00:32
Новую «Миссис Россия» раскритиковали за внешность
Общество
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
01:21
В Сети посмеялись над закиданным яйцами Порошенко
В мире Украина
01:27
Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне
Армия Оружие
00:16
Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке
Общество
00:35
Судьбу студентов определит искусственный интеллект
Образование Общество
07:15
Раскрыт план НАТО по «устрашению» России
Армия Войска
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение