Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Эстрадный певец требует от Первого канала и компании «Директ», которая производит программу, один миллион рублей.

Отмечается, что речь идёт о задолженности по договору от 26 февраля. В связи с чем был заключён договор, не уточняется.

На сайте арбитражного суда Москвы говорится, что слушания назначены на 17 октября.

Представитель Серова в беседе с РИА Новости комментировать ситуацию отказался. Получить оперативный комментарий ответчиков агентству не удалось.

Отмечается, что личная жизнь певца — одна из центральных тем ток-шоу «Пусть говорят». Только с начала года ей были полностью или частично посвящены три выпуска.