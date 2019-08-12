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«А где Татьяна Овсиенко?»: переделанное лицо артистки вызывает шок 

Суть событий 1 час назад
Фото: Instagram
52-летняя звезда дискотеки 80-х Татьяна Овсиенко — одна из многих звезд ее возраста, кто не хочет стареть, как говорится красиво, а предпочитает омолаживаться не только кремами и бьюти-процедурами, но и в кабинете пластического хирурга.
Татьяна Овсиенко после скандальной истории про отсидевшего за криминальные делишки супруга перестала появляться в телешоу, давать интервью и только иногда показывает свои снимки в Инстаграм.
Но поклонников у нее все равно хоть отбавляй: Овсиенко как и в прошлом собирает полные залы зрителей, которые скандируют вместе с ней любимые хиты — "Школьная пора", "Женское счастье", "Красивая девчонка"… В последнее время ее также стали активно обсуждать в связи с появившимися в Сети снимками зрителей, которые попали к ней после концерта.
Глаза артистки выглядят неестественно распахнутыми, словно бы она снова сделала блефаропластику — операцию по удалению лишней кожи на верхнем веке. Улыбка певицы тоже выглядит натянутой. И вот как отзываются о Татьяне Овсиенко поклонники.
А где Овсиенко? Какая то переделкино
Я думала, что это Брежнева, потом мелькнула Усманова, потом показалась Варум…и всё равно не угадала
Да уж, жуть! Старость это естественный процесс! И дано природой и Богом! А то что люди себя перекраивают, это не изменит и не остановит то, что заложено в процессе
Зачем? Вот зачем лепить себя под копирку? Как вас мужики то различают? Сплошные кони-клоны… никакой индивидуальности Ничего от Татьяны не осталось
На себя не похожа, стала страшная, накаченная, а когда то была хорошенькой. (Орфография и пунктуация сохранены-авт.)
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко
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