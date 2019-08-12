Остроумова рассказала о состоянии Гафта

Народный артист СССР и ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт стал чувствовать себя хорошо, но все еще находится в больнице.

Супруга актера Ольга Остроумова рассказала подробности о его состоянии. По ее словам, самочувствие Гафта нормализовалось, у него хорошее давление, но речь о выписке еще не идет, сообщает РИА Новости. "Нет, не торопимся", — отметила жена артиста.

Ранее сообщалось, что Валентина Гафта госпитализировали после инсульта. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.