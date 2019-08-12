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Остроумова рассказала о состоянии Гафта 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Михаил Свешников
Народный артист СССР и ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт стал чувствовать себя хорошо, но все еще находится в больнице.
Супруга актера Ольга Остроумова рассказала подробности о его состоянии. По ее словам, самочувствие Гафта нормализовалось, у него хорошее давление, но речь о выписке еще не идет, сообщает РИА Новости. "Нет, не торопимся", — отметила жена артиста.
Ранее сообщалось, что Валентина Гафта госпитализировали после инсульта. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.
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Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , РИА Новости
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