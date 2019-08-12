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Анна Семенович попросила поклонников о помощи 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Одиннадцатикратный чемпион мира по сумо Алан Караев из Северной Осетии тяжело болен и нуждается в дорогостоящем лечении, написала в своем Instagram певица Анна Семенович, призвав подписчиков помочь в сборе средств. Пользователи соцсети напомнили о зарплатах в России и посоветовали певице обратиться к коллегам и в спортивные федерации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

🙏🏻 Друзья мои и мои подписчики! Это история про очень хорошего человека, и гордости Не только Осетии, но и всей России! История самого доброго парня на свете, настоящего героя, победы которого не раз заставляли наши сердца замирать от гордости. История отличного парня, сына, мужа и папы. ❤ Это Алан Караев, девятикратный чемпион мира по армрестлингу и одиннадцатикратный чемпион мира по сумо. И он очень серьезно болен! ❗ В январе Алан был госпитализирован в Северо-Кавказский медицинский центр в тяжелом состоянии из-за расслаивающейся аневризмы аорты. Врачи сделали ему три операции, борьба за его жизнь длилась более 30 часов! 🙏🏻 Главврач Бесланского центра Ролан Уртаев и его команда совершили настоящее чудо! 🙏🏻 Робкая надежда не угасала и каждый из нас искренне порадовался, узнав о том, что он пошёл на поправку. 🙏🏻 Но, судьба продолжает испытывать чемпиона на прочность! Новый тяжелый диагноз и семье Караевых очень нужна наша помощь! 🙏🏻 Счёт идёт на дни, требуется операция в Германии. Единственная клиника, врачи которой вызвались помочь нашему великому спортсмену, выставила внушительный счёт, с которым обычным людям не справиться. 😩 Алан — человек, который должен жить! Я прошу вас сделать репост на своей странице или в сториз, чтобы как можно больше людей узнало о том, что нужно срочно помочь! 🙏🏻 Мы просто обязаны встать рядом с Аланом и его родными в этот час испытания. ❗ Алан — бесконечно гордый и скромный человек, привыкший всего добиваться своим трудом. Но, иногда даже несгибаемым богатырям нужна помощь и поддержка! 🙏🏻 Очень важно быстро собрать деньги на лечение. И мы все вместе обязательно их соберём! И Алан будет жить долго, тренировать, передавать опыт и обязательно увидит своих внуков. Все будет хорошо, ведь Бог помогает руками людей. 🙏🏻 Помощь можно будет оказать, перечислив деньги на карту мамы Алана. 🙏🏻 Не знаю, можно ли по правилам Инстаграм публиковать номер карты для сбора, но попробую: 🔺 639002609058770885 Клариса Караева (Сбербанк)

Публикация от  Семенович Анна (@ann_semenovich)

«Это история про очень хорошего человека, и гордости Не только Осетии, но и всей России! История самого доброго парня на свете, настоящего героя, победы которого не раз заставляли наши сердца замирать от гордости. (…) Это Алан Караев, девятикратный чемпион мира по армрестлингу и одиннадцатикратный чемпион мира по сумо. И он очень серьезно болен!», — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Анна Семенович рассказала, что врачи сделали спортсмену три операции, чтобы спасти его жизнь, однако Алан Караев нуждается в дорогостоящем лечении за границей.
«Счёт идёт на дни, требуется операция в Германии. Единственная клиника, врачи которой вызвались помочь нашему великому спортсмену, выставила внушительный счёт, с которым обычным людям не справиться. Алан — человек, который должен жить! (…) Мы просто обязаны встать рядом с Аланом и его родными в этот час испытания!» — подчеркнула артистка.
Семенович отметила, что «очень важно быстро собрать деньги на лечение» и выразила уверенность, что вместе с подписчиками сможет это сделать.
В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о том, должны ли простые жители России собирать деньги на лечение именитых спортсменов.
«Аня…при всём уважении к вам…У вас ганорары за ваши выступления гораздо больше тех сумм которые мы простые смертные можем по жертвовать..при том что мы сами себе не можем помочь…», — написал sergio_fomenko.
«А не лучше обратиться за помощью для такого человека в многочисленные федерации, ассоциации, союзы и спортивные обьединения РФ?» — поинтересовалась olgakudryasheva35.
«Спортсмену должна помогать государство, ведь много простых граждан которые тоже нуждаются в помощи», — уверен пользователь с ником akk4956b.
Однако часть фанатов Семенович заявила, что обязательно поучаствуют в сборе денег, чтобы спасти жизнь человека.
«Поможем обязательно. (…) Я тоже лежу щас в больнице, у меня тоже не излечимая болезнь, но я пожертвую для человека, чтобы он жил! Давайте все вместе поможем человеку…», — призвал vakha4380.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Анна Семенович , Республика Северная Осетия — Алания
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