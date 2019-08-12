Анна Семенович попросила поклонников о помощи

Одиннадцатикратный чемпион мира по сумо Алан Караев из Северной Осетии тяжело болен и нуждается в дорогостоящем лечении, написала в своем Instagram певица Анна Семенович , призвав подписчиков помочь в сборе средств. Пользователи соцсети напомнили о зарплатах в России и посоветовали певице обратиться к коллегам и в спортивные федерации.

«Это история про очень хорошего человека, и гордости Не только Осетии, но и всей России! История самого доброго парня на свете, настоящего героя, победы которого не раз заставляли наши сердца замирать от гордости. (…) Это Алан Караев, девятикратный чемпион мира по армрестлингу и одиннадцатикратный чемпион мира по сумо. И он очень серьезно болен!», — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Анна Семенович рассказала, что врачи сделали спортсмену три операции, чтобы спасти его жизнь, однако Алан Караев нуждается в дорогостоящем лечении за границей.

«Счёт идёт на дни, требуется операция в Германии. Единственная клиника, врачи которой вызвались помочь нашему великому спортсмену, выставила внушительный счёт, с которым обычным людям не справиться. Алан — человек, который должен жить! (…) Мы просто обязаны встать рядом с Аланом и его родными в этот час испытания!» — подчеркнула артистка.

Семенович отметила, что «очень важно быстро собрать деньги на лечение» и выразила уверенность, что вместе с подписчиками сможет это сделать.

В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о том, должны ли простые жители России собирать деньги на лечение именитых спортсменов.

«Аня…при всём уважении к вам…У вас ганорары за ваши выступления гораздо больше тех сумм которые мы простые смертные можем по жертвовать..при том что мы сами себе не можем помочь…», — написал sergio_fomenko.

«А не лучше обратиться за помощью для такого человека в многочисленные федерации, ассоциации, союзы и спортивные обьединения РФ?» — поинтересовалась olgakudryasheva35.

«Спортсмену должна помогать государство, ведь много простых граждан которые тоже нуждаются в помощи», — уверен пользователь с ником akk4956b.

Однако часть фанатов Семенович заявила, что обязательно поучаствуют в сборе денег, чтобы спасти жизнь человека.