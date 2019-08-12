Анна Семенович попросила поклонников о помощи 

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🙏🏻 Друзья мои и мои подписчики! Это история про очень хорошего человека, и гордости Не только Осетии, но и всей России! История самого доброго парня на свете, настоящего героя, победы которого не раз заставляли наши сердца замирать от гордости. История отличного парня, сына, мужа и папы. ❤ Это Алан Караев, девятикратный чемпион мира по армрестлингу и одиннадцатикратный чемпион мира по сумо. И он очень серьезно болен! ❗ В январе Алан был госпитализирован в Северо-Кавказский медицинский центр в тяжелом состоянии из-за расслаивающейся аневризмы аорты. Врачи сделали ему три операции, борьба за его жизнь длилась более 30 часов! 🙏🏻 Главврач Бесланского центра Ролан Уртаев и его команда совершили настоящее чудо! 🙏🏻 Робкая надежда не угасала и каждый из нас искренне порадовался, узнав о том, что он пошёл на поправку. 🙏🏻 Но, судьба продолжает испытывать чемпиона на прочность! Новый тяжелый диагноз и семье Караевых очень нужна наша помощь! 🙏🏻 Счёт идёт на дни, требуется операция в Германии. Единственная клиника, врачи которой вызвались помочь нашему великому спортсмену, выставила внушительный счёт, с которым обычным людям не справиться. 😩 Алан — человек, который должен жить! Я прошу вас сделать репост на своей странице или в сториз, чтобы как можно больше людей узнало о том, что нужно срочно помочь! 🙏🏻 Мы просто обязаны встать рядом с Аланом и его родными в этот час испытания. ❗ Алан — бесконечно гордый и скромный человек, привыкший всего добиваться своим трудом. Но, иногда даже несгибаемым богатырям нужна помощь и поддержка! 🙏🏻 Очень важно быстро собрать деньги на лечение. И мы все вместе обязательно их соберём! И Алан будет жить долго, тренировать, передавать опыт и обязательно увидит своих внуков. Все будет хорошо, ведь Бог помогает руками людей. 🙏🏻 Помощь можно будет оказать, перечислив деньги на карту мамы Алана. 🙏🏻 Не знаю, можно ли по правилам Инстаграм публиковать номер карты для сбора, но попробую: 🔺 639002609058770885 Клариса Караева (Сбербанк)
«Это история про очень хорошего человека, и гордости Не только Осетии, но и всей России! История самого доброго парня на свете, настоящего героя, победы которого не раз заставляли наши сердца замирать от гордости. (…) Это Алан Караев, девятикратный чемпион мира по армрестлингу и одиннадцатикратный чемпион мира по сумо. И он очень серьезно болен!», — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Счёт идёт на дни, требуется операция в Германии. Единственная клиника, врачи которой вызвались помочь нашему великому спортсмену, выставила внушительный счёт, с которым обычным людям не справиться. Алан — человек, который должен жить! (…) Мы просто обязаны встать рядом с Аланом и его родными в этот час испытания!» — подчеркнула артистка.
«Аня…при всём уважении к вам…У вас ганорары за ваши выступления гораздо больше тех сумм которые мы простые смертные можем по жертвовать..при том что мы сами себе не можем помочь…», — написал sergio_fomenko.
«А не лучше обратиться за помощью для такого человека в многочисленные федерации, ассоциации, союзы и спортивные обьединения РФ?» — поинтересовалась olgakudryasheva35.
«Спортсмену должна помогать государство, ведь много простых граждан которые тоже нуждаются в помощи», — уверен пользователь с ником akk4956b.
«Поможем обязательно. (…) Я тоже лежу щас в больнице, у меня тоже не излечимая болезнь, но я пожертвую для человека, чтобы он жил! Давайте все вместе поможем человеку…», — призвал vakha4380.