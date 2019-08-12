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Коллега Жанны Рассказовой усомнился в ее передозировке 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: страница Жанны Рассказовой во «ВКонтакте»
DJ Compass-Vrubel (Алексей Чернорот) прокомментировал новости о гибели его коллеги, диджея Жанны Рассказовой. Его слова в понедельник, 12 августа, передает РЕН ТВ.
«Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я как раз помог ей немного восстановить знания. У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей. Познакомились месяца два назад», — рассказал диджей.
Чернорот также выразил уверенность в том, что покойная не употребляла наркотики. По предварительным данным, смерть девушки могла быть вызвана передозировкой.
Жанне Рассказовой стало плохо вечером 11 августа, и она потеряла сознание. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, не успела ее спасти. Девушке, которая кроме диджеинга была моделью и вела блог в Instagram, было 29 лет.
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Шоу-бизнес , Алексей Чернорот , РЕН ТВ
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