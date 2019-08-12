«Адище»: Собчак о пострадавшем во время крещения ребенке

Журналистка Ксения Собчак усомнилась в адекватности игумена Фотия (Нечепоренко), проводившего обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине . Инцидент она прокомментировала в своем Telegram-канале.

Накануне в интернете опубликовали ролик, на котором видно, как священнослужитель с силой окунает кричащего и вырывающегося ребенка в воду. Мать пыталась забрать ребенка, но священник продолжил обряд. Позже на теле ребенка были обнаружены ссадины и ушибы.

«Какое адище, он адекватный вообще? С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш», — так прокомментировала действия игумена Собчак.

Журналистка отметила, что хочет «развидеть это видео».

«И не спрашивайте меня больше крестила ли я Платона», — заключила она.

По данным РИА Новости, пострадал в результате инцидента годовалый ребенок.

Священника отстранили от службы. В пресс-службе Гатчинской епархии заявили, что в течение года игумену будет запрещено проводить священнослужения. Также его вывели за штат. Мать написала заявление на священнослужителя в полицию.

Сам игумен заявил в интервью «Пятому каналу», что «все прошло бы намного спокойнее, если бы мама поменьше истерик закатывала».