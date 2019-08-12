Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Адище»: Собчак о пострадавшем во время крещения ребенке 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Instagram
Журналистка Ксения Собчак усомнилась в адекватности игумена Фотия (Нечепоренко), проводившего обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине. Инцидент она прокомментировала в своем Telegram-канале.
Накануне в интернете опубликовали ролик, на котором видно, как священнослужитель с силой окунает кричащего и вырывающегося ребенка в воду. Мать пыталась забрать ребенка, но священник продолжил обряд. Позже на теле ребенка были обнаружены ссадины и ушибы.
«Какое адище, он адекватный вообще? С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш», — так прокомментировала действия игумена Собчак.
Журналистка отметила, что хочет «развидеть это видео».
«И не спрашивайте меня больше крестила ли я Платона», — заключила она.
По данным РИА Новости, пострадал в результате инцидента годовалый ребенок.
Священника отстранили от службы. В пресс-службе Гатчинской епархии заявили, что в течение года игумену будет запрещено проводить священнослужения. Также его вывели за штат. Мать написала заявление на священнослужителя в полицию.
Сам игумен заявил в интервью «Пятому каналу», что «все прошло бы намного спокойнее, если бы мама поменьше истерик закатывала».
«Вообще по правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью с головой. Я выполнял свой долг пасторский, как положено», — заявил он.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , РПЦ , Гатчина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе134
Россиян предупредили о резком похолодании15
Туристов нашли мертвыми в палатке31
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве41
Во время выступления Брежневой произошло ЧП26
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение