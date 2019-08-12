Певица Лолита Милявская недавно рассталась со своим пятым мужем, которому чуть больше 40 лет. 55-летняя звезда шоубиза больше не хочет заводить никаких отношений с противоположным полом, решив заниматься только своей карьерой.
Недавно Лолита села на диету и очень удачную: поклонники отметили, что она сбросила не менее 10 кг веса, что стало очень заметно, особенно, когда она показала видео, сделанное в купальнике перед зеркалом. 55-летняя певица рассказала, что готовится к съемкам своего нового клипа на песню "Это тело не сгорело".
"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя, дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого "Иисус" для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И "Тело" заиграет!" — кокетливо написала певица.
Подписчики стали жалеть Лолиту, решив, что и 10 кг, которые она смогла сбросить, для нее, увы, маловато. Фанаты решили, что она продолжает страдать из-за развода с Дмитрием Ивановым, отсюда и попытки снова быть сексуальной. "Лицо сильно перекошено от пластики, фигура стала более менее", "Почему совсем не разделась?! Не фигура, а бревно", "Депрессия у нее после развода", "Шикарная грудь, а талии нет, как у Волочковой", "Бедняжка Лолита, от одиночества еще и не на такое решишься в 55 лет", — написали в Сети поклонники артистки.