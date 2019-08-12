Лолита Милявская в купальнике вызвала жалость и сочувствие у поклонников

Певица Лолита Милявская недавно рассталась со своим пятым мужем, которому чуть больше 40 лет. 55-летняя звезда шоубиза больше не хочет заводить никаких отношений с противоположным полом, решив заниматься только своей карьерой.

Недавно Лолита села на диету и очень удачную: поклонники отметили, что она сбросила не менее 10 кг веса, что стало очень заметно, особенно, когда она показала видео, сделанное в купальнике перед зеркалом. 55-летняя певица рассказала, что готовится к съемкам своего нового клипа на песню "Это тело не сгорело".

"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя, дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого "Иисус" для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И "Тело" заиграет!" — кокетливо написала певица.