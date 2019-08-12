Звезда Comedy Woman рассталась с мужем

Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении пары.

По данным издания, брак был расторгнут еще в конце апреля, но известно об этом стало только сейчас. Разбирательство в Мещанском районном суде Москвы длилось почти четыре месяца, так как заседания несколько раз откладывались и переносились.

Знакомые пары заявили «СтарХиту», что решение о разводе зрело давно.

«Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная — не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает», — заявили собеседники издания.

Сама артистка заявила «СтарХиту», что развод — тяжелая для нее тема, которую она не хочет обсуждать.

Ангарская и Бани познакомились в соцсетях в 2013 году. У них есть общий сын.

По данным «СтарХита», иорданец, имеющий диплом менеджера, в России получил новую специальность и устроился на работу в барбершоп. Издание отмечает, что конфликтов на бытовой почве в семье не возникало, однако супруги могли поссориться из-за неправильного перевода.