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Звезда Comedy Woman рассталась с мужем 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: @nadezhdaangarskaya
Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении пары.
По данным издания, брак был расторгнут еще в конце апреля, но известно об этом стало только сейчас. Разбирательство в Мещанском районном суде Москвы длилось почти четыре месяца, так как заседания несколько раз откладывались и переносились.
Знакомые пары заявили «СтарХиту», что решение о разводе зрело давно.
«Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная — не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает», — заявили собеседники издания.
Сама артистка заявила «СтарХиту», что развод — тяжелая для нее тема, которую она не хочет обсуждать.
Ангарская и Бани познакомились в соцсетях в 2013 году. У них есть общий сын.
По данным «СтарХита», иорданец, имеющий диплом менеджера, в России получил новую специальность и устроился на работу в барбершоп. Издание отмечает, что конфликтов на бытовой почве в семье не возникало, однако супруги могли поссориться из-за неправильного перевода.
«Раньше говорили только на английском, который у меня далек от идеала. Ругаемся каждый на своем родном, но, поскольку муж совершенствует язык, думаю, скоро перейдем на русский», — рассказывала Ангарская.
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Шоу-бизнес , Надежда Ангарская , StarHit , Иордания
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