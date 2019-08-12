Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем

В браке с иностранцем звезда Comedy Woman состояла на протяжении пяти лет.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании . Это подтвердили люди из окружения пары. Вместе молодые люди были на протяжении пяти лет. От этого брака на свет появился сын Давид.

Отметим, что Ангарская подала заявление на развод еще в начале года, но подробности расставания стали известны только сейчас. Женщина обратилась в Мещанский районный суд столицы. Заседания по поводу развода длились четыре месяца. Они несколько раз откладывались и переносились.

Друзья пары отметили, что разговаривали с Ангарской. Они просили поделиться причинами расставания. Как говорила девушка, они просто не сошлись характерами с иорданцем. При этом какими-то подробностями Ангарская не стала делиться даже с близкими людьми.

Ранее Надежда рассказывала, что мечтала о большом количестве детей от мужа-иорданца. Но бог дал им только одного ребенка. Звезда отмечала, что тема беременности для нее очень тяжелая. Обсуждать ее с журналистами она не стала, сообщает «СтарХит».