Во время выступления Брежневой на «Жаре» произошло ЧП

Всерьез заставила поволноваться накануне своих поклонников Вера Брежнева . На своей странице в социальной сети Instagram она разместила небольшой ролик с ее выступления на бакинской «Жаре».

В кадре можно заметить густой столб дыма. Как оказалось, это была вовсе не задумка организаторов, а самое настоящее ЧП. Как рассказывает певица в подписи к ролику, в это самое время произошел сбой пиротехнической системы.

По признанию звезда, сама Вера, конечно, ничего об этом не знала и как ни в чем ни бывало, продолжала выступление. А странный столб холодного дыма приняла за оригинальную задумку организаторов.

А вот за кулисами, как потом рассказали Вере Брежневой, было «весело», поскольку дым долго не могли остановить, но выступление звезды решили не прерывать

«Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом», — отметила артистка.