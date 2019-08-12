Всерьез заставила поволноваться накануне своих поклонников Вера Брежнева. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила небольшой ролик с ее выступления на бакинской «Жаре».
В кадре можно заметить густой столб дыма. Как оказалось, это была вовсе не задумка организаторов, а самое настоящее ЧП. Как рассказывает певица в подписи к ролику, в это самое время произошел сбой пиротехнической системы.
По признанию звезда, сама Вера, конечно, ничего об этом не знала и как ни в чем ни бывало, продолжала выступление. А странный столб холодного дыма приняла за оригинальную задумку организаторов.
А вот за кулисами, как потом рассказали Вере Брежневой, было «весело», поскольку дым долго не могли остановить, но выступление звезды решили не прерывать
«Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом», — отметила артистка.
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Интересный случай 💙 Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼♀️ но решила, что такая задумка)) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала 🔥🤪 #жара2019 #любитедругдруга
Напомним, это не единственный инцидент, который произошел на музыкальном фестивале. Во время своего выступления прямо на сцене упала Ольга Бузова, а Анита Цой запнулась и серьезно повредила палец на ноге. Ей даже понадобилась помощь медиков.