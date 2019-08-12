Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время выступления Брежневой на «Жаре» произошло ЧП 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Всерьез заставила поволноваться накануне своих поклонников Вера Брежнева. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила небольшой ролик с ее выступления на бакинской «Жаре».
В кадре можно заметить густой столб дыма. Как оказалось, это была вовсе не задумка организаторов, а самое настоящее ЧП. Как рассказывает певица в подписи к ролику, в это самое время произошел сбой пиротехнической системы.
По признанию звезда, сама Вера, конечно, ничего об этом не знала и как ни в чем ни бывало, продолжала выступление. А странный столб холодного дыма приняла за оригинальную задумку организаторов.
А вот за кулисами, как потом рассказали Вере Брежневой, было «весело», поскольку дым долго не могли остановить, но выступление звезды решили не прерывать
«Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом», — отметила артистка.
Ver essa foto no Instagram

Интересный случай 💙 Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼‍♀️ но решила, что такая задумка)) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала 🔥🤪 #жара2019 #любитедругдруга

Uma publicação compartilhada por  Vera Brezhneva (@ververa) em 

Напомним, это не единственный инцидент, который произошел на музыкальном фестивале. Во время своего выступления прямо на сцене упала Ольга Бузова, а Анита Цой запнулась и серьезно повредила палец на ноге. Ей даже понадобилась помощь медиков.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ален Делон пошел на поправку после инсульта «Не разрушив, не построишь!»: Фадеев намекнул на причины разрыва с Наргиз «Больше никогда»: Варум рассказала, как отказалась от азартных игр
Комментарии7
Шоу-бизнес , Анита Цой , Вера Брежнева , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе42
Россиян предупредили о резком похолодании6
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы28
Пассажирку маршрутки избили из-за трех рублей19
Стали известны подробности о состоянии Алена Делона
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
00:38
Из-за трех рублей: водитель маршрутки избил женщину
Происшествия
00:56
Захарова высмеяла новую инициативу Киева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение