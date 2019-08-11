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Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Известный российский телеведущий совсем недавно вернулся с престижного курорта. Он с семьей отдыхал во Франции, во всемирно известном местечке Сен-Тропе.
На своей страничке в инстаграм Андрей выложил фотографию, где он стоит на деревянном помосте у бассейна, рядом яркие детские игрушки, в зеркальной глади водоема отражается небо, а чуть дальше просматривается и морская гладь.
«Последний закат в отпуске — это надежда на новый рассвет… и новые путешествия. До встречи, Ст Тропе!», — написал он в микроблоге.
Журналисты установили, что комфортабельные апартаменты в отеле Byblos Saint-Tropez, где жил телеведущий, в сутки обходится постояльцам в 255 тысяч рублей, пишут «dni24.com».
За эти деньги клиентам предлагают не только шикарный номер, но и собственный садик с бассейном.
Подписчики одобрили и самого Малахова, и вид, посетовали только, что он не выложил фотографии жены и сына.
"Андрюшенька..сфоткайте-ка сынулика с этими игрушечками, нам так хочеться Сан-Саныча увидеть отдохнувшего, а еще с мамулей".
Комментарии1
Шоу-бизнес , Сен-Тропе , Франция
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