Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки

Известный российский телеведущий совсем недавно вернулся с престижного курорта. Он с семьей отдыхал во Франции , во всемирно известном местечке Сен-Тропе

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007) 10 Авг 2019 в 8:57 PDT На своей страничке в инстаграм Андрей выложил фотографию, где он стоит на деревянном помосте у бассейна, рядом яркие детские игрушки, в зеркальной глади водоема отражается небо, а чуть дальше просматривается и морская гладь.

«Последний закат в отпуске — это надежда на новый рассвет… и новые путешествия. До встречи, Ст Тропе!», — написал он в микроблоге.

Журналисты установили, что комфортабельные апартаменты в отеле Byblos Saint-Tropez, где жил телеведущий, в сутки обходится постояльцам в 255 тысяч рублей, пишут «dni24.com».

За эти деньги клиентам предлагают не только шикарный номер, но и собственный садик с бассейном.

Подписчики одобрили и самого Малахова, и вид, посетовали только, что он не выложил фотографии жены и сына.