Обнародованы подробности последних часов жизни Вербер

Скоропостижная смерть Вербер стала полной неожиданностью для всех.

Ее родные и друзья были уверены, что ее болезнь — какое-то страшное недоразумение и все закончится хорошо, тем более что задействованы лучшие врачи, — пишет "Teleprogramma.pro".

Фаина Громова была подругой Аллы, и она одна из первых приехала к ней в больницу, чтобы оказать посильную помощь больной и ее дочери.