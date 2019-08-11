Обнародованы подробности последних часов жизни Вербер 

Скоропостижная смерть Вербер стала полной неожиданностью для всех.
Ее родные и друзья были уверены, что ее болезнь — какое-то страшное недоразумение и все закончится хорошо, тем более что задействованы лучшие врачи, — пишет "Teleprogramma.pro".
Тем не менее, болезнь убила женщину за короткое время. Об этом рассказала в своем инстаграме Фаина Громова, супруга экс-губернатора Московской области Бориса Громова.
Фаина Громова была подругой Аллы, и она одна из первых приехала к ней в больницу, чтобы оказать посильную помощь больной и ее дочери.
«Так получилось, что последние 24 часа жизни Аллы я была рядом. Это было как страшный, дурной сон. 5-го августа в 17 часов мне позвонила дочь Аллы — Катя из госпиталя и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. Дальше был переезд в другой госпиталь, ожидание и метания по коридорам больницы… Надежда. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение. Аллочка, спасибо тебе за всё! Светлая память», — написала Фаина Громова в своем микроблоге.