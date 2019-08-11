«Она бессмертна». Бузову «нашли» на фото прошлого века

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Портрет Бузовой заметили на снимке, сделанном в 80-х годах 

News.ru 17 минут назад
В соцсетях бурно обсуждают фотографию, сделанную в 80-х годах. На снимке пользователи увидели портрет девушки, которая похожа на певицу и телеведущую Ольгу Бузову.
Фотографию, а также коллаж со снимком знаменитости на своей странице Instagram разместил Стёпа Марсель, солист одноимённой группы. Музыкант был удивлён сходством девушки из портрета и Бузовой.
Либо Ольга Бузова путешественница во времени, либо она всегда была на планете земля, а значит она бессмертная, — написал музыкант.
Поклонники певицы сразу начали строить предположения, что Бузова путешествует во времени. Сообщается, что снимок, вызвавший бурную реакцию, был сделан фотографом Игорем Стомахиным в 80-х годах в Москве.
Как ранее писал News.ru, Бузова за один рекламный пост в Instagram зарабатывает около миллиона рублей. У телезвезды более 16,1 млн подписчиков, это самый большой показатель российского сегмента Instagram.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова , Марсель
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