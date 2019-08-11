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Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева осенью сыграют свадьбу 

News.ru 22 минуты назад
В Сети появились слухи о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева в ближайшее время сыграют свадьбу.
Как пишет Starhit, режиссёр уже давно сделал предложение своей избраннице, однако из-за плотного рабочего графика пара никак не могла определиться с датой. Как стало известно изданию, свадьба назначена на начало осени.
В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству, — сообщили инсайдеры изданию.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года.
Как писал News.ru, Паулина Андреева получила роль фильме режиссёра Алексея Учителя о рок-музыканте Викторе Цое. Картина в широкий прокат выйдет осенью 2020 года.
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Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Виктор Цой , Алексей Учитель , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Федор Бондарчук , StarHit
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