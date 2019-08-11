Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева осенью сыграют свадьбу

Как пишет Starhit, режиссёр уже давно сделал предложение своей избраннице, однако из-за плотного рабочего графика пара никак не могла определиться с датой. Как стало известно изданию, свадьба назначена на начало осени.

В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству, — сообщили инсайдеры изданию.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года.