В Сети появились слухи о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева в ближайшее время сыграют свадьбу.
Как пишет Starhit, режиссёр уже давно сделал предложение своей избраннице, однако из-за плотного рабочего графика пара никак не могла определиться с датой. Как стало известно изданию, свадьба назначена на начало осени.
В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству, — сообщили инсайдеры изданию.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года.
Как писал News.ru, Паулина Андреева получила роль фильме режиссёра Алексея Учителя о рок-музыканте Викторе Цое. Картина в широкий прокат выйдет осенью 2020 года.