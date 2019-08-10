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Опровергнуты слухи о нищете Пашинина 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Рамблер
Анатолий Пашинин в свое время ушел на войну в Донбасс добровольцем. После этого в СМИ не появлялось о нем почти никакой информации, — сообщает «Teleprogramma.pro».
А недавно пошли слухи о том, что на Украине артиста бойкотируют, не приглашают сниматься, и он вынужден где-то трудиться на неквалифицированной работе буквально за еду. И собирается вернуться в Россию. Источником этой информации называют друга артиста Сергея Марочкина.
Однако директор Пашинина, Юлия Павлова, опровергла его слова. Она сказала, что актер, известный по фильмам «Адмиралъ» и «Zолушка», вовсе не потерял своей популярности.
«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на «Беларусьфильме», — цитирует ее слова телеканал «Звезда».
Шоу-бизнес , Анатолий Пашинин , Сергей Марочкин , ТК "Звезда"
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