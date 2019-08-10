Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты баснословные заработки Ивлеевой и Дудя 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Можно смело говорить, что известные блогеры стали новыми звездами. Многие представители шоу-бизнеса могут скромно отойти в сторонку — многомиллионными заработками похвастаться удается далеко не всем.
А эти популярные ребята со своими проектами и аккаунтами имеют огромную аудиторию, поэтому рекламодатели выстраиваются к ним в очередь.
«Starhit» рассказал о том, сколько заработали Настя и Юрий в прошлом году.
Ивлеева совсем недавно, каких-то лет пять назад, начала вести свой блог и выкладывать в сеть короткие забавные ролики о жизни девушек. Выбранная ниша принесла ей головокружительный успех и миллионную аудиторию.
Ее заметили, и из хостес одного из клубов Санкт-Петербурга девушка перебралась вести передачи в программе «Орел и решка». Затем она создала собственное AgentShow, где принимают участие многие звезды шоу-бизнеса Росиии, от Газманова до Шуры и рэпера Feduk.
Есть данные, что за год AgentShow принесло ее владелице 57,7 миллионов рублей. Эта цифра складывается не только из рекламных доходов, но и из платы за количество просмотров на Ютубе.
«Золотым» стал у знаменитой блогерши и инстаграм — он делает свою хозяйку богаче — по разным подсчетам — на суммы от 10 до 25 миллионов в год.
Дела Юрия Дудя обстоят еще лучше. Его канал «ВДудь», по оценкам журналистов, приносит до 90 миллионов рублей.

Комментарии
Шоу-бизнес , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал на байк-шоу на «Урале»173
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России254
Синоптик оценил сообщения о климатическом оружии США15
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском225
Названо число задержанных в центре Москвы22
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
04:56
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России
В мире Политика
00:38
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки
Происшествия
05:16
Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию
В мире
00:59
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском
Происшествия
02:43
В МВД объяснили задержание Соболь
Происшествия
01:15
Белорус протащил на себе вереницу из15 МАЗов
СНГ В мире
01:59
Торнадо пронесся по Люксембургу
Происшествия Погода
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение