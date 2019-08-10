Раскрыты баснословные заработки Ивлеевой и Дудя

Можно смело говорить, что известные блогеры стали новыми звездами. Многие представители шоу-бизнеса могут скромно отойти в сторонку — многомиллионными заработками похвастаться удается далеко не всем.

А эти популярные ребята со своими проектами и аккаунтами имеют огромную аудиторию, поэтому рекламодатели выстраиваются к ним в очередь.

«Starhit» рассказал о том, сколько заработали Настя и Юрий в прошлом году.

Ивлеева совсем недавно, каких-то лет пять назад, начала вести свой блог и выкладывать в сеть короткие забавные ролики о жизни девушек. Выбранная ниша принесла ей головокружительный успех и миллионную аудиторию.

Ее заметили, и из хостес одного из клубов Санкт-Петербурга девушка перебралась вести передачи в программе «Орел и решка». Затем она создала собственное AgentShow, где принимают участие многие звезды шоу-бизнеса Росиии, от Газманова до Шуры и рэпера Feduk.

Есть данные, что за год AgentShow принесло ее владелице 57,7 миллионов рублей. Эта цифра складывается не только из рекламных доходов, но и из платы за количество просмотров на Ютубе.

«Золотым» стал у знаменитой блогерши и инстаграм — он делает свою хозяйку богаче — по разным подсчетам — на суммы от 10 до 25 миллионов в год.

Дела Юрия Дудя обстоят еще лучше. Его канал «ВДудь», по оценкам журналистов, приносит до 90 миллионов рублей.