В соцсетях заявили, что Бузовой можно пугать детей

Поводом для злословия стала фотография 33-летней звезды, где она позирует на гостиничной лоджии, одетая в красный купальник.

На лице артистки ни следа макияжа. Возможно, что Ольга хотела показать, как хороша ее естественная красота.

Но злобных хейтеров такое фото вдохновило лишь на критику. Их зоркие глаза заметили, что Бузова пользовалась фотошопом, о чем ей и было высказано в нелицеприятных выражениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Авг 2019 в 4:34 PDT Другие отметили, что из-за перебора с косметическими манипуляциями лицо девушки стало безжизненным, неестественным, и им можно «пугать детей».

Ольга не реагировала на едкие замечания.

«Смейтесь, любите, пока живете. Не думайте о времени, не слушайте чужие мнения, и не думайте о том, что может быть потом», — написала она в микроблоге.

Как точно высказалась одна из ее подписчиц!