Поклонники Лорак обсмеяли новую пассию ее бывшего мужа

Все тайное, выставленное в интсаграм, становится явным, а все явное может подвергнуться атаке хейтеров.

Так случалось многажды с известными и не очень известными личностями. Сейчас под раздачу попал бывший муж Ани Лорак, — пишут "dni.ru".

Подписчики тут же бросились упражняться в остроумии. Высмеяли внешность девушки.

«Боже такая страшненькая, хоть бы на равную променял, а то обидно»; «У Мурата вкуса нет вообще»; «Жалкая замена Лорак».

Мурату тоже перепало.