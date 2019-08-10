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Поклонники Лорак обсмеяли новую пассию ее бывшего мужа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все тайное, выставленное в интсаграм, становится явным, а все явное может подвергнуться атаке хейтеров.
Так случалось многажды с известными и не очень известными личностями. Сейчас под раздачу попал бывший муж Ани Лорак, — пишут "dni.ru".
Мурат Налчаджиоглу опубликовал фотографию со своей новой подругой. Зовут ее Самия Ахметова. Лето, солнце, отдых, пара не обременена лишней одеждой.
Подписчики тут же бросились упражняться в остроумии. Высмеяли внешность девушки.
«Боже такая страшненькая, хоть бы на равную променял, а то обидно»; «У Мурата вкуса нет вообще»; «Жалкая замена Лорак».
Мурату тоже перепало.
«Он Ани не подходил никогда, вот эта даа его вариант»; « Я не поклонница Ани Лорак…но такой пузан с дихолической мускулатурой на руках…да еще и чебурашкой… это фиаско…надеюсь она себе под стать мужчину красивого найдет».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Мурат Налчаджиоглу , Дни.Ру
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