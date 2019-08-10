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Гоша Куценко спас человека 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ничто человеческое не чуждо и звездам. И в том числе — сострадание и доброта.
Гоша Куценко спас человека. Эта история случилась во время его гастролей в Выборге, — пишут «dni.ru». Известный актер прибыл туда на фестиваль «Окто в Европу», который проводится в России в 27-й раз.
Куценко с коллегами вечером направлялся в кинотеатр, где должна была демонстрироваться его новая работа.
Артист случайно увидел лежащего на земле мужчину. И поступил так, как, возможно, сделали бы далеко не все. Он подошел к лежащему, растормошил его, помог ему подняться и отправил домой.
Вне сомнения, что актер спас подвыпившего гражданина не только от возможного ограбления, но и серьезных проблем со здоровьем, а то и от смерти. На улице было достаточно холодно. Ночная температура в Выборге не превышала 10 градусов.
Шоу-бизнес , Гоша Куценко , Дни.Ру , Выборг
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