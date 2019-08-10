Барановская рассказала, куда посылает хейтеров

Хейтеры, или, как их порой называют, «сетевые глисты», не оставляют в покое ни одну известную личность.

О прогрессирующем, массовом явлении выплескивания грязи в социальные сети по малейшему поводу и даже без него хорошо известно, и мало кто из звезд его не комментировал.

Высказала свое мнение по этому поводу и теледива Юлия Барановская . В недавнем интервью «Собеседнику» она сказала о том, что сразу устраняет из своего паблика злобных троллей.

«…не задумываясь, отправляю в бан. Ну зачем мне нужны невоспитанные люди? Конечно, очень жаль, что столько негатива сидит в людях. Мне кажется, если его направить на выработку электроэнергии, мы бы, наверное, за свет больше никогда не платили».

При этом Юлия отмечает, что к разумной, дружеской критике она всегда старается прислушиваться, — пишет "Teleprogramma.pro".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 3 Авг 2019 в 7:08 PDT Однако хейтеры неутомимы и неумолимы. Несмотря на то, что телеведущая проводит «чистку рядов» своих подписчиков достаточно регулярно, стоит открыть е инстаграм — злобные фолловеры тут как тут.

«Как обезьяну в шелка не ряди, обезьяной она и останется», — это про вечернее платье Юлии.