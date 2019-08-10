От кого закрылась в туалете Анна Седокова? 

В своем инстаграме артистка рассказала о том, как скучает на отдыхе без детей — Алины, Моники и Гектора. Она впервые проводит отпуск без них и буквально не находит себе места, — пишут «7days.ru».
«Первый день мне хотелось все время куда-то бежать, срочно набирать близким и спрашивать, все ли у всех в порядке. Целы ли коленки и хватает ли продуктов. Во второй день я закрылась в туалете и тайно смотрела присланное видео Гектора, где он говорит «биби», «там» и «алаба», — написала молодая мама в микроблоге.
Так от кого закрылась в туалете Анна? Ради кого она уехала отдыхать без детей?
Появились сообщения о том, что у звезды начался роман с Андреем Мироновым, хоккеистом, защитником клуба «Динамо». Андрей моложе Анны на 10 лет.
Правда, если судить по записям в инстаграме, Анна еще не уверена в своих чувствах.
«Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого?»