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Аните Цой интересно почувствовать себя «подшофе» 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Анита Цой недавно приняла участие в блиц— опросе. Журнал «Starhit» опубликовал ответы певицы на множество самых-самых разных вопросов.
Так, певица рассказала, что во сне часто видит:
«…свои будущие клипы, можно снимать настоящее кино. Именно так, например, пришла идея с тюльпанами из видео «Звонки» и крылья из «Мой воздух, моя любовь». Недавно мне приснилась история, которую наутро записала в блокнот. А через пару недель реализовала в сюжете к песне «Неисправимая».
А еще она жалеет о том, что совершенно не дружит с алкоголем.
"До сих пор жалею о том, что…не умею пьянеть. Не принимает мой организм алкоголь. Конечно, и не стремлюсь, но интересно, как это — чувствовать себя подшофе", — приводит ее слова «Starhit».
Также Анита призналась, что стыдится того, что недостаточно хорошо владеет языком своей национальности.
И мечтает о невозможном — о том, чтобы ее родители присутствовали на концертах.
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Шоу-бизнес , Анита Цой , StarHit
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