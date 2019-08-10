Аните Цой интересно почувствовать себя «подшофе»

Анита Цой недавно приняла участие в блиц— опросе. Журнал «Starhit» опубликовал ответы певицы на множество самых-самых разных вопросов.

Так, певица рассказала, что во сне часто видит:

«…свои будущие клипы, можно снимать настоящее кино. Именно так, например, пришла идея с тюльпанами из видео «Звонки» и крылья из «Мой воздух, моя любовь». Недавно мне приснилась история, которую наутро записала в блокнот. А через пару недель реализовала в сюжете к песне «Неисправимая».

А еще она жалеет о том, что совершенно не дружит с алкоголем.

"До сих пор жалею о том, что…не умею пьянеть. Не принимает мой организм алкоголь. Конечно, и не стремлюсь, но интересно, как это — чувствовать себя подшофе", — приводит ее слова «Starhit».

Также Анита призналась, что стыдится того, что недостаточно хорошо владеет языком своей национальности.

И мечтает о невозможном — о том, чтобы ее родители присутствовали на концертах.