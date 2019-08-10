Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Накануне стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой. Документ запрещает ей исполнять музыкальные произведения продюсера и снимает с него обязательства по туру, который запланирован на август.

По словам певицы, руководство MALFA "сорвало" концерты, которые должны были состояться в текущем месяце.

"Мало того, со слов организатора Воронежского концерта, "Малфа" заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла… Попахивает 90-ми?", — написала Наргиз в Instagram.

Певица призналась, что "теряет дар речи" от "подлости и бесчестия", и вспомнила, что о подобном исходе ее не раз предупреждали знакомые.

"Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями", — подчеркнула артистка.