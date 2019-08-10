Певица Наргиз Закирова Бахмар Исмаилов прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Накануне стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой. Документ запрещает ей исполнять музыкальные произведения продюсера и снимает с него обязательства по туру, который запланирован на август.
По словам певицы, руководство MALFA "сорвало" концерты, которые должны были состояться в текущем месяце.
"Мало того, со слов организатора Воронежского концерта, "Малфа" заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла… Попахивает 90-ми?", — написала Наргиз в Instagram.
Певица призналась, что "теряет дар речи" от "подлости и бесчестия", и вспомнила, что о подобном исходе ее не раз предупреждали знакомые.
"Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями", — подчеркнула артистка.
Ранее промоутер Сергей Лавров заявил, что причиной разрыва контракта стали "странности" в поведении певицы. По его словам, Наргиз употребляла алкоголь перед выходом на сцену, а также курила в запрещенных местах, за что организаторы концертов получали штрафы.