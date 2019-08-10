Рудковская платит миллион за встречу с врагами

Трагедия еще больше объединила друзей умершей бизнесвумен, однако, оживились и враги.

Скандально известная блогер Лена Миро не преминула написать злой пост об этом печальном событии.

В выражениях она не стеснялась. ««Зачем умерла Алла Вербер, одетая в безвкусную леопердицу, лично мне совершенно плевать», - приводит ее слова «Starhit».

Также Миро буквально оплевала профессиональные заслуги покойной и ядовито прошлась по поводу причины смерти Аллы.

Опус вызвал шквал возмущения у друзей Вебер, да и у обычных пользователей социальных сетей.

Но если последние просто высказывались о недопустимости подобных выпадов в адрес человека, который уже не может себя защитить, то друзья и коллеги Аллы решили досконально разобраться в ситуации.

Яна Рудковская резко высказалась в своем Telegram-канале, назвав Миро «убогим и обделенным любовью чучелом», не стоящим «ломаного гроша».

Автор одного из Telegram-каналов объяснил Рудковской, что блог Миро — коммерческий проект, и задача его семи редакторов — поливать всех грязью.

Сама Яна тяжело переживает смерть подруги. «Красивая, умная, добрая, ты всем помогала, и поддерживала всех нас. Очень много работала, всегда хотела лучше и лучше для всех и для фешен-бизнеса, которому отдала всю свою жизнь!» — написала она в инстаграме.