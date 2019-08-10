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Рудковская платит миллион за встречу с врагами 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неожиданная смерть фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер ошарашила общественность.
Трагедия еще больше объединила друзей умершей бизнесвумен, однако, оживились и враги.
Скандально известная блогер Лена Миро не преминула написать злой пост об этом печальном событии.
В выражениях она не стеснялась. ««Зачем умерла Алла Вербер, одетая в безвкусную леопердицу, лично мне совершенно плевать», - приводит ее слова «Starhit».
Также Миро буквально оплевала профессиональные заслуги покойной и ядовито прошлась по поводу причины смерти Аллы.
Опус вызвал шквал возмущения у друзей Вебер, да и у обычных пользователей социальных сетей.
Но если последние просто высказывались о недопустимости подобных выпадов в адрес человека, который уже не может себя защитить, то друзья и коллеги Аллы решили досконально разобраться в ситуации.
Яна Рудковская резко высказалась в своем Telegram-канале, назвав Миро «убогим и обделенным любовью чучелом», не стоящим «ломаного гроша».
Автор одного из Telegram-каналов объяснил Рудковской, что блог Миро — коммерческий проект, и задача его семи редакторов — поливать всех грязью.
После этого Рудковская предложила миллион рублей тому, кто даст ей возможность «посмотреть в глаза» этим людям, — пишет «5 канал».
Сама Яна тяжело переживает смерть подруги. «Красивая, умная, добрая, ты всем помогала, и поддерживала всех нас. Очень много работала, всегда хотела лучше и лучше для всех и для фешен-бизнеса, которому отдала всю свою жизнь!» — написала она в инстаграме.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Вербер , Яна Рудковская , Лена Миро , ЦУМ , ТРК "Петербург-Пятый канал" , StarHit
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