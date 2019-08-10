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Алибасов не смог сказать, кто его лечил в «Склифе» 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Бари Каримович не перестает удивлять публику. На получасовое опоздание на собственную пресс-конференцию собравшиеся гости особо не обратили внимания — точность — вежливость королей, но только не в шоу-бизнесе.
Возмутило журналистов другое — продюсер, по примеру Филиппа Киркорова, выставил с мероприятия журналистку.
Мариана Саид Шах задала Алибасову простой вопрос, который, однако, оказался камнем преткновения для бессменного руководителя «нанайцев».
Она попросила назвать фамилию врача, который лечил продюсера в НИИ им. Склифосовского после истории с принятием внутрь «Крота».
Растерявшийся Алибасов так и не смог этого сделать, да и следующие несколько вопросов журналистки остались без ответа.
А через несколько минут охранники вывели Мариану за дверь.
Сам продюсер сделал вид, что ничего особенного не произошло. «Разве это я ее за дверь вывел», — цитируют его слова «dni24».
Мариана Саид Шах заявила после конференции, что ее вопросы были абсолютно нейтральны и корректны. А подобный поступок Алибасова — лишь подтверждает слухи о том, что в истории с отравлением не все чисто.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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