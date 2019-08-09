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Алибасов высказался о падчерице, обвинившей его в корыстных мотивах 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В семье Бари Алибасова наметился новый скандал. Дочь его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга — высказалась против брака матери и известного продюсера. 50-летней женщине непонятно, зачем нужно было это громкое сватовство, если ни быта, ни интимной жизни у супругов нет. Она считает, что поведение Алибасова бросает тень на репутацию Лидии Николаевны и доброе имя Василия Шукшина. Кроме того, продюсер может претендовать на имущество актерской семьи.
На одной из пресс-конференций в Москве журналисты спросили Бари Алибасова о нападках падчерицы, и он ответил довольно смело. Он назвал Ольгу девочкой, которая всю жизнь прожила в Египте, работала посудомойкой, а теперь вернулась на родину и рассказывает о нем нелицеприятные вещи.
«Оказывается, я еще и претендую на авторские права на произведения Шукшина. Только больной человек может такое придумать», — цитирует продюсера издание «Собеседник».
Чем закончится этот конфликт, пока неясно. Стороны еще не разговаривали друг с другом тет-а-тет и, похоже, не собираются.
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились в ноябре прошлого года, жениху был 71 год, невесте — 80 лет.
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Шоу-бизнес , Василий Шукшин , Бари Алибасов , ИД "Собеседник"
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