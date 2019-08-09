«Где найти противогазы»: Зверев обратился к жителям Сибири

Стилист Сергей Зверев на своей странице в Instagram опубликовал видео с девочкой, на которую надели противогаз из-за дыма от сибирских пожаров. Зверев задался вопросом, что делать людям, которые не могут на время вывезти детей из задымленных районов.

«Население Сибири по прежнему задыхается … Леса горят… Что делать тем, у кого нет противогазов? Есть ли у вас в продаже противогазы? Сколько они стоят? И где их купить?» — написал стилист (орфография и пунктуация автора сохранены). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 8 Авг 2019 в 8:13 PDT

В июле 2019 года в десяти регионах Сибири начались крупные лесные пожары. Общая площадь горения достигала трех миллионов гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за этого ввели на территории всего Красноярского края и Иркутской области, в районах Бурятии и Якутии. Ветер принес дым от пожаров в Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

Краснодарский губернатор Александр Усс заявлял, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами «бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно».

В российском отделении «Гринписа» позже заявили о необходимости пересмотреть границы зон контроля — участков, где власти и МЧС имеют право отказаться от тушения пожара, если это экономически нецелесообразно, предполагаемый ущерб не слишком большой, а затраты велики.