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«Пошла тырить»: певица Лолита призналась в воровстве 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Отдыхающая в Болгарии Лолита Милявская рассказала в своем Instagram, что ворует фрукты у соседей.
Певица разместила в своем аккаунте видеозапись прогулки с собакой, на которой она собирает сливы, алычу и ягоды, «похожие на шелковицу», отметив, что ей один раз «чуть не досталось за подобное от соседей».
«Вспомнила детство, пошла тырить (сленг из детства) всё, что выбивается за участки). Ногти в хлам от подрезания любимых кустов, перчатки не люблю). Мой верный Боцман всё время рядом!» — подписала видео Лолита Милявская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи пользователи вспомнили, как также обрывали фрукты у соседей, и похвалили Лолиту за искренность и чувство юмора.
«Как же это хорошо! Я тоже люблю с веточек рвать, которые гуляют за забором!)))) Ощущения детства!» — отметила torpeda1971.
«Лолита! Какая же ты прикольная и классная!» — написала zagorulko.marina.
Лолита Милявская регулярно пишет в соцсети отчеты об отдыхе в Болгарии, куда уехала после тура по Донбассу и объявления о расставании с мужем Дмитрием Ивановым. По данным «Комсомольской правды» пара прожила в браке девять лет.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Комсомольская правда , Болгария
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