«Пошла тырить»: певица Лолита призналась в воровстве

Певица разместила в своем аккаунте видеозапись прогулки с собакой, на которой она собирает сливы, алычу и ягоды, «похожие на шелковицу», отметив, что ей один раз «чуть не досталось за подобное от соседей».

«Вспомнила детство, пошла тырить (сленг из детства) всё, что выбивается за участки). Ногти в хлам от подрезания любимых кустов, перчатки не люблю). Мой верный Боцман всё время рядом!» — подписала видео Лолита Милявская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи пользователи вспомнили, как также обрывали фрукты у соседей, и похвалили Лолиту за искренность и чувство юмора.

«Как же это хорошо! Я тоже люблю с веточек рвать, которые гуляют за забором!)))) Ощущения детства!» — отметила torpeda1971.

«Лолита! Какая же ты прикольная и классная!» — написала zagorulko.marina.