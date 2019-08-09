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Малиновская высказалась на тему оскорблений и их последствий 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
Фото: ALEXANDER KELTIK/RUSSIAN LOOK
Известную модель Машу Малиновскую сильно впечатлил случай зверского убийства девушки. Недавно телеведущая участвовала в передаче Андрея Малахова о кошмарном преступлении, когда тело убитой положили в чемодан. Услышанное в эфире шокировало Малиновскую, но после программы она собралась с духом и высказалась о подобных случаях.
«Никогда, слышите, никогда не обижайте, не оскорбляйте и не унижайте людей», — призвала модель своих подписчиков в Instagram.
Она отметила, что затравленный ученик может вернуться в школу с ружьем и перестрелять своих одноклассников, униженные женщинами мужчины могут убить своих дам, а простой водитель, которого подрезали в пробке, может достать травмат или монтировку. От всех этих ужасов реальной жизни актриса предлагает уберечься именно тем, чтобы никогда не доводить других людей. Подписчики 38-летней телеведущей оказались солидарны с ней и благодарят Малиновскую за правильные слова.
Добавим, что, несмотря на яркую светскую жизнь, у модели не было ни одного счастливого брака. Один из них даже закончился семейным насилием. Ранее красавица рассказала о том, что была изнасилована в 17 лет.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Маша Малиновская
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