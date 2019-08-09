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Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Юрист певицы Наргиз Закировой Бахмар Исмаилов прокомментировал РЕН ТВ расторжение ее контракта с продюсером Максимом Фадеевым.
По словам Исмаилова, артистка получила уведомление от лейбла MALFA о намерении расторгнуть договоренности 16 июля — за две недели до международного концертного тура.
Мы обратились в продюсерский центр для разъяснений, но до сегодняшнего дня мы не смогли достучаться до Максима Фадеева. Он не выходит на связь. Его ассистенты, помощники, весь офис до последнего момента утверждали, что все будет нормально, говорили, что будут пересматривать договор после завершения тура.
Первые концерты должны были состояться в начале августа, продавались билеты, и Наргиз готовилась к выступлению.
"За день до выезда мы узнаем, что организаторы концертов в Воронеже, Юрмале, Ростове получили от Фадеева предложение заменить Наргиз другим артистом лейбла. Он закрылся, ни с кем не общается и запретил ей исполнять песни, сорвал тур", — добавил Исмаилов.
По словам юриста, речь идет о 23 хитах. Исмаилов отметил, что в прошлом году сорвался американский тур певицы. Продюсерский центр не смог сделать для нее визу.
Он выразил мнение, что Фадеев и певица разошлись в точках зрения на будущее Наргиз. Юрист добавил, что не ожидал от продюсера, что он злоупотребит своим правом ограничить творческую жизнь исполнительницы.
Накануне стало известно, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с артисткой о сотрудничестве с лейблом. Документ запрещает ей исполнять музыкальные произведения продюсера и снимает с него обязательства по туру, который запланирован на август.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , РЕН ТВ
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