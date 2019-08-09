Сын Алибасова объяснил, зачем они судятся с производителем «Крота»

Самым громким разбирательством этого лета стала история с отравлением Бари Алибасова . Мужчина утверждает, что случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав яркую бутылку с соком. После этого он неделю провел в больнице и даже находился в медикаментозном сне. Однако, когда родственники забрали продюсера из «Склифа» под свою ответственность, вел он себя странно.

До сих пор точно неизвестно, имело ли место отравление или это было спланированной пиар-акцией. В передаче Дмитрия Шепелева основатель группы «На-На» и его сын Бари Бариевич прошли проверку на детекторе лжи. Оказалось, что артист лишь пригубил ядовитое средство и никак не мог обжечь пищевод и желудок. Наследник продюсера потребовал не верить результатам проверки на полиграфе.

8 августа стало известно, что Алибасов все же подал иск в суд на производителя «Крота» и «Ашан» . Он требует денежную компенсацию за нанесенный вред здоровью в размере 85 млн рублей, за моральный ущерб — еще 15 млн рублей. Кажется, что звездная семья нашла еще один способ заработать денег. Ведь после истории с отравлением они сами признавались, что получили множество рекламных предложений. Однако Алибасов-младший объяснил, что они затеяли судебные тяжбы вовсе не из-за финансовой выгоды.

«Если нам вдруг удастся выиграть суд и получить эти деньги, то папа может распределить их между жертвами «Крота» — у нас есть сейчас как минимум три человека, чьи родители умерли, случайно выпив эту жидкость», — поделился Бари Бариевич.

Он также надеется, что если они выиграют суд, то Роспотребнадзор внесет коррективы в стандарт упаковки, что впоследствии поможет избежать трагических случаев. Это он назвал главной целью своей затеи с иском.

По словам сына, большинство семей не решаются подавать в суд на крупные кампании. Наследник продюсера отметил, что только на данный момент в «Склифе» находится 16 человек с отравлением химическими веществами, а за год таких пациентов поступает около 200-250. Бари Бариевич уверен, что только его отец может быть услышан, а значит, есть шанс помочь другим. Об этом мужчина поведал в интервью для Teleprogramma.pro.