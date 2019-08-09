«Боялся, что сорвет концерт»: названы причины ссоры Фадеева и Наргиз

«Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала», — пояснил Сергей Лавров.

Он отметил, что певица могла появиться перед зрителями в нетрезвом виде и выставляла «нелепые запросы в рейдере».

«Например, охрана. Она хотела, чтобы охранник даже ночью дежурил около ее гостиничного номера. Она курила даже там, где нельзя дымить, а нам приходилось за нее платить штрафы. Я сразу сказал Фадееву, что требования Наргиз по райдеру весьма странные», — пояснил изданию промоутер.

Лавров отметил, что Фадеев, вероятно, устал от певицы, их разрыв его не удивил.

Ранее Наргиз в своем аккаунте в Instagram написала, что «за сутки до отъезда в концертный тур, узнала от организаторов концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется». Артистка обвинила в срыве концертов продюсерский центр Максима Фадеева «MALFA», пообещав поклонникам, что непременно встретиться с ними, но уже с другими композициями.

В свою очередь музыкальный лейбл Максима Фадеева прокомментировал ситуацию с отменой концертов певицы Наргиз, отметив, что они действительно не состоятся, так как ни сама певица, ни ее команда, «очень долгое время не выходили на связь».