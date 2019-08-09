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Лолита призналась в воровстве 

Ura.Ru 3 часа назад
Фото: Личная страница Лолиты Милявской в Instagram
Певица Лолита Милявская ворует у соседей фрукты для ужина. В этом артистка призналась своим подписчикам на странице в Instagram.
«Вспомнила детство, пошла тырить (сленг из детства) всё, что выбивается за участки). Ногти в хлам от подрезания любимых кустов, перчатки не люблю). Мой верный Боцман всё время рядом!» — написала Лолита в соцсети.
На видео артистка сняла, как срывает сливы и абрикосы с деревьев, которые растут у соседей.
«Не сопрешь не проживешь», — поддерживает звезду koliadich_nastiusha. «Как говорит моя соседка: „То, что на улице, общее!? Надо думать, как деревья сажать! Лола! Норм всё!“ — поддерживает svetlanaoceana.
Ранее Лолита показала своим поклонникам, как она выглядит по утрам.
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