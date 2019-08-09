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Пользователи хотят LITTLE BIG на Евровидении 2020 

Рамблер 1 час назад
Пользователи интернета хотят видеть группу "LITTLE BIG" от России на конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Живое выступление "LITTLE BIG" в гостях у "STARПерцев" на этом видео.
Вот некоторые высказывания пользователей об участии группы в главном европейском конкурсе эстрадной песни:
1. "Если поедут с песней I am ok то просто на заднем фоне можно пьяного Музыченко выпускать и победа в кармане, его не хватает, Ильич топ"
2. "Я за ребят на Евровидении, Европа оценит этот адский отжиг"
3. "Есть петиция на их участие в Евровидении?"
4. "Если ребята и вправду поедут — буду голосовать за вас) привет из Киева"
5. "Привет из Украины! Таки да! На Евро 2020 должны ехать именно они. Просто реально других вариантов нет! Если что, то буду за них голосовать!"
6. "Много лет не смотрела евро… Но, если будут они — буду болееееееть"
7. "Учитывая, что это единственная группа, на концерты которых ходят европейцы с солдаутами — они самые лучшие для Евровидения!"
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Шоу-бизнес , Видео
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