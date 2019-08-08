Отношения с Виторганом больше не тайна: Нинидзе принимает поздравления

Тем временем, Максим не стал долго засиживаться в одиночестве и начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе , бывшей супругой Кирилла Плетнёва . Сейчас Виторган и его новая пассия вместе отдыхают в Греции . Совместных фото они в соцсети не выкладывают, однако на их страницах в Instagram на днях появились снимки, сделанные на одной и той же яхте. Многие расценили этот поступок пары как публичное признание того, что они теперь вместе.

Порталу Teleprogramma.pro сегодня удалось дозвониться до самой Нинидзе. Мы поздравили актрису с тем, что они с Максимом наконец-то перестали скрывать свои отношения от мира.

«Спасибо! До свидания!» — рассмеявшись, ответила Нино и закончила разговор.

teleprogramma.pro

Рустам Солнцев: «Нинидзе — прекрасная фея»

Своим мнением относительно всех участников этой истории с нами поделился человек, который давно и очень хорошо знает Ксению Собчак — бывший участник проекта «Дом-2», журналист, блогер и пиар-специалист Рустам Солнцев. По его мнению, Нино подходит Максиму Виторгану куда больше, чем Ксения.

«Находясь рядом с Собчак, Виторган, что называется, «думал о душе». Это было для души. Но он всё же мужчина, которому нужна женщина — красивая и манящая, а не женщина-памятник самой себе, коей являлась Собчак. И поэтому в какой-то момент тело победило. Ему захотелось быть просто с милой, красивой и сладкой девушкой, которую бы он хотел, а не с которой бы он беседовал о дурацких театральных постановках. Вот и всё. Нинидзе — прекрасная фея, рядом с которой мечтает оказаться любой мужчина. Я его очень хорошо понимаю».

Солнцев и раньше критиковал Богомолова и говорил, что вряд ли режиссер и телеведущая смогут терпеть друг друга достаточно долго. Вот и сейчас он буквально закидал эту пару гнилыми помидорами.

«Собчак продолжает играть в игру «концептуальная пара». Но я уже говорил и повторюсь: это два некрасивых человека, которые ведут себя как красивые. На самом деле Ксюша с Богомоловым — смешная пара, и они нашли друг друга. Недостатки каждого из них лишь подчеркиваются, когда они вместе. И эти недостатки всем прекрасно видны.

Богомолов и Виторган похожи лишь в одном — они оба совершили ошибку, вступив в отношения с Собчак. Потому что Ксюша — это человек, который любит только себя. Себя и себя в других людях. Она заточена только на себя и просто «убита» на себе. Это ужасный эгоцентрист, который наверное и чашки кофе никому не приготовит», — заявил Рустам.