«Не пил»: Максим Виторган ушел в отрыв на отдыхе в Греции

Актер станцевал на барной стойке и показал обнаженный торс.

отлично проводит время в Греции , куда отправился с актрисой Нино Нинидзе . Максим опубликовал в сторис в Инстаграм, на котором танцует на барной стойке. Под общий смех актер кричит « Москва , встречай!» и зажигает под песню о свободе группы «ДДТ». В следующем сторис Виторган предстает с обнаженным торсом на яхте и желает подписчикам доброго утра.

Судя по всему, отношения актеров окончательно перестали быть секретом. Накануне Виторган выложил фотографию с девушкой, и фолловеры сразу узнали Нино по силуэту.больше по теме