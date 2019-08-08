Актер станцевал на барной стойке и показал обнаженный торс.
отлично проводит время в Греции, куда отправился с актрисой Нино Нинидзе. Максим опубликовал в сторис в Инстаграм, на котором танцует на барной стойке. Под общий смех актер кричит «Москва, встречай!» и зажигает под песню о свободе группы «ДДТ». В следующем сторис Виторган предстает с обнаженным торсом на яхте и желает подписчикам доброго утра.
Судя по всему, отношения актеров окончательно перестали быть секретом. Накануне Виторган выложил фотографию с девушкой, и фолловеры сразу узнали Нино по силуэту.больше по теме
Слухи о романе 46-летнего Максима Виторгана и 28-летней Нино Нинидзе появились летом. Сначала актриса их опровергла, но пару все чаще стали видеть вместе. Их отдых в Греции убедил всех в том, что близкие отношения между звездами есть, и Максим окончательно пережил развод с Ксенией Собчак.