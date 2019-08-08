Адвокат Алибасова рассказал о 150-страничном иске к производителю «Крота»

Адвокат музыканта Бари Алибасова Андрей Краснов подал иск против производителя средства для чистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан», всего заявление содержит 150 страниц.

К исковому заявлению в Пресненский суд приобщены все экспертизы, передает 360. Сумма иска составляет 100 млн рублей, в 85 млн оценен ущерб здоровью, еще 15 млн — моральный ущерб.

Эти средства Алибасов планирует потратить на лечение.

Линия защиты построена на том, что производители часто используют упаковки без блокирующих пробок, не дающих возможности детям или пожилым случайно открыть средство, отмечает телеканал.

Также там подчеркивается, что упаковка подобных чистящих средств нередко бывает схожа с той, в которой хранятся пищевые продукты.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением.

Позже были представлены доказательства болезни Алибасова, а личный врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечился продюсер.