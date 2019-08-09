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Миро заподозрила Собчак в «умышленной» беременности 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро предположила, что журналистка Ксения Собчак беременна от режиссера Константина Богомолова. Об этом блогер написала в своем «Живом Журнале».
Миро обратила внимание на видео с Собчак, снятое перед премьерным показом нового фильма Квентина Тарантино в Москве. По ее мнению, о беременности журналистки можно догадаться по ее поведению.
«Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот — да, это залёт. Месяц третий-четвёртый», — заявила блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Ранее Telegram-канал Dark Cosmo сообщил, что Собчак и Богомолов женятся в сентябре.
По мнению Миро, беременность журналистки могла стать причиной свадьбы.
«Или она — в 38 лет! — не умеет предохраняться и залетела по неосторожности, или Собчак овульнулась умышленно, чтобы выйти замуж», — написала она.
В 2013 году Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе журналистки с Богомоловым.
Позже супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу. Собчак заявляла, что они с Богомоловым «не скрываются, но и не афишируют отношения».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Квентин Тарантино , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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