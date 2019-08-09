Миро заподозрила Собчак в «умышленной» беременности

Миро обратила внимание на видео с Собчак, снятое перед премьерным показом нового фильма Квентина Тарантино в Москве. По ее мнению, о беременности журналистки можно догадаться по ее поведению.

«Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот — да, это залёт. Месяц третий-четвёртый», — заявила блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Ранее Telegram-канал Dark Cosmo сообщил , что Собчак и Богомолов женятся в сентябре.

По мнению Миро, беременность журналистки могла стать причиной свадьбы.

«Или она — в 38 лет! — не умеет предохраняться и залетела по неосторожности, или Собчак овульнулась умышленно, чтобы выйти замуж», — написала она.

В 2013 году Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана , в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе журналистки с Богомоловым.

Позже супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу. Собчак заявляла, что они с Богомоловым «не скрываются, но и не афишируют отношения».