Директор Ротару рассказал о прихотях певицы 

Директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал «Комсомольской правде», что певица пьет только теплое вино и не выносит кондиционеров.
По словам Лаврова, певица ведет здоровый образ жизни, не курит и «питается с огорода».
На вопрос об отношении певицы к алкоголю собеседник «КП» ответил, что Ротару иногда позволяет себе вино, но «только белое и горячее». Он отметил, что организаторы концертов всегда оставляют в холодильниках ее гримерок итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми. Вино из холодильника артистка пить отказывается.
«Я беру прохладное белое вино, София Михайловна говорит: «Холодное пить не буду! Только горячее!». Пришлось бутылку ставить в раковину, нагревать под напором горячей воды…» — рассказал Лавров об одном из таких случаев.
По его словам, у певицы «аллергия на кондиционеры»: даже если на улице плюс 30, она просит не включать кондиционер.
Лавров рассказал, что в этом году по приглашению Игоря Крутого Ротару выступит на «Новой волне» в Сочи. Также у нее запланированы выступления на фестивале «Дискотека 80-х» в Ростове и Краснодаре.
Ранее Ротару назвала себя киевлянкой и рассказала, что уже более десяти лет живет в украинской столице. Певица отметила, что гордится этим. «Собеседник» сообщал, что Ротару более десяти лет владеет ялтинским отелем Villa Sofia, но в последний раз она там была еще до присоединения Крыма к России.