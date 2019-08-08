Директор Ротару рассказал о прихотях певицы

По словам Лаврова, певица ведет здоровый образ жизни, не курит и «питается с огорода».

На вопрос об отношении певицы к алкоголю собеседник «КП» ответил, что Ротару иногда позволяет себе вино, но «только белое и горячее». Он отметил, что организаторы концертов всегда оставляют в холодильниках ее гримерок итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми. Вино из холодильника артистка пить отказывается.

«Я беру прохладное белое вино, София Михайловна говорит: «Холодное пить не буду! Только горячее!». Пришлось бутылку ставить в раковину, нагревать под напором горячей воды…» — рассказал Лавров об одном из таких случаев.

По его словам, у певицы «аллергия на кондиционеры»: даже если на улице плюс 30, она просит не включать кондиционер.

Лавров рассказал, что в этом году по приглашению Игоря Крутого Ротару выступит на «Новой волне» в Сочи. Также у нее запланированы выступления на фестивале «Дискотека 80-х» в Ростове и Краснодаре.