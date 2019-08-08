Бузова готова спеть гимн Перми только за пять миллионов рублей

Текст и музыка к главной песне города еще не написаны.

Певица согласилась приехать в Пермь и исполнить гимн города. При этом Бузова назначила цену выступления — пять миллионов рублей. Об этом сообщил ее директор Арам Арчер после обсуждения расценок со звездой.

Ольгу не смутило, что ни музыки, ни текста у гимна еще нет. Конкурс на них объявят в последний день августа. Времени у организаторов много — премьера главной песни города состоится только следующим летом.