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Стало известно, за что Киркоров задолжал Управделами президента РФ 

Вести.Ru 1 час назад
Стало известно, за что подведомственный Управлению делами президента комбинат питания "Кремлевский" собирается через суд взыскать с певца Филиппа Киркорова около 80 тысяч рублей. В такую сумму обошлось питание артистов труппы исполнителя.
Подробности иска рассказала официальный представитель УДП Елена Крылова. Она сообщила, что по просьбе Киркорова во время организации концерта в Кремле в августе 2018 года было заказано дополнительное питание для артистов. Несмотря на наличие всех актов и закрывающих документов, которые необходимы в рамках деятельности комбината, а также подписанных со стороны концертного директора Филиппа Киркорова, оплата по прошествии года не поступила, отметила Крылова. По словам представителя УДП, речь идет о 80 тысячах рублей.
Елена Крылова объяснила, почему комбинат питания "Кремлевский" был вынужден обратиться в суд. Такие меры приняты в соответствии с действующим законодательством. Представитель УДП подчеркнула, что если государственное бюджетное учреждение не получает оплату и в ходе переговоров не достигает нужного результата, то оно обязано обратиться в суд, чтобы обеспечить свои права.
При этом Крылова отметила, что их учреждение относится к Филиппу Бедросовичу с глубоким уважением.
"Думаю, что он не в курсе этой ситуации".
Также представитель УДП выразила надежду на то, что сотрудничество их комбината с Киркоровым продолжится, несмотря на этот эпизод.
Ранее сообщалось, что комбинат питания потребовал взыскать с известного исполнителя около 82 тысяч рублей, но причину в "Кремлевском" не стали пояснять. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Елена Крылова
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