Раскрыты подробности иска Управделами президента к Киркорову

Подведомственный Управлению делами президента комбинат питания «Кремлевский» намерен взыскать с Филиппа Киркорова 82 тысячи рублей в счет оплаты питания его артистов. Об этом сообщают «Вести.ру» со ссылкой на официального представителя УДП Елену Крылову.

Она рассказала, что во время организации концерта Киркорова в Кремле в апреле 2018 года было заказано дополнительное питание для артистов труппы на сумму около 80 тысяч рублей. По прошествии года счет так и не был оплачен, поэтому предприятие было вынуждено обратиться в Арбитражный суд.

По словам Крыловой, все документы были подписаны концертным директором Киркорова.

Представитель Управделами президента подчеркнула, что их учреждение относится к Киркорову с уважением и надеется, что их сотрудничество продолжится несмотря на данный инцидент.