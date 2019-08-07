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Раскрыты подробности иска Управделами президента к Киркорову 

Рамблер 14 минут назад
Подведомственный Управлению делами президента комбинат питания «Кремлевский» намерен взыскать с Филиппа Киркорова 82 тысячи рублей в счет оплаты питания его артистов. Об этом сообщают «Вести.ру» со ссылкой на официального представителя УДП Елену Крылову.
Она рассказала, что во время организации концерта Киркорова в Кремле в апреле 2018 года было заказано дополнительное питание для артистов труппы на сумму около 80 тысяч рублей. По прошествии года счет так и не был оплачен, поэтому предприятие было вынуждено обратиться в Арбитражный суд.
По словам Крыловой, все документы были подписаны концертным директором Киркорова.
Представитель Управделами президента подчеркнула, что их учреждение относится к Киркорову с уважением и надеется, что их сотрудничество продолжится несмотря на данный инцидент.
«Думаю, что он не в курсе этой ситуации», — предположила она.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров
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