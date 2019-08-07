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Последняя песня Вилли Токарева оказалась про Кадырова 

Lenta.ru 1 час назад
Одной из последних увидевших свет песен Вилли Токарева стала композиция, прославляющая главу Чечни Рамзана Кадырова. Записью в четверг, 7 августа, поделился в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Чиновник отметил, что «эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове» ему прислала супруга Токарева «почти сразу» после его смерти.
«Кто стал деревья в Грозном сажать, Думать, мечтать о мире, Кто заставил Чечню уважать? Это Рамзан Кадыров. Он простой и благородный, Ставший любимец народный. Танцует и песни поет И утверждать не устает: "Всех роднее для меня Моя любимая Чечня. Чечню ни за что я не продам. Я за нее и жизнь отдам"», — поется в композиции.
Завершается песня словами «Чечня — это сказка, Чечня — это быль, Чечня — это значит кадыровский стиль».
Умаров подчеркнул, что не является поклонником Токарева, однако в детстве «украдкой слушал его "вещи" о нелегкой судьбе советских эмигрантов».
О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Исполнителю было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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Шоу-бизнес , Видео , Рамзан Кадыров , Вилли Токарев , Чеченская Республика
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