Последняя песня Вилли Токарева оказалась про Кадырова

Чиновник отметил, что «эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове» ему прислала супруга Токарева «почти сразу» после его смерти.

«Кто стал деревья в Грозном сажать, Думать, мечтать о мире, Кто заставил Чечню уважать? Это Рамзан Кадыров. Он простой и благородный, Ставший любимец народный. Танцует и песни поет И утверждать не устает: "Всех роднее для меня Моя любимая Чечня. Чечню ни за что я не продам. Я за нее и жизнь отдам"», — поется в композиции.

Завершается песня словами «Чечня — это сказка, Чечня — это быль, Чечня — это значит кадыровский стиль».

Умаров подчеркнул, что не является поклонником Токарева, однако в детстве «украдкой слушал его "вещи" о нелегкой судьбе советских эмигрантов».

О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Исполнителю было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.