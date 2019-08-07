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Киллер сознался в убийстве Михаила Круга 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
Фото: Сrimerussia.com
Отбывающий пожизненный срок киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, участвовавший в следственном эксперименте в доме певца Михаила Круга 6 августа, признался в убийстве артиста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его информации, показания на Агеева дал один из лидеров банды Александр Осипов, также отбывающий пожизненное и убивший другого члена «Волков» Дмитрия Веселова. Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание, пишет канал.
Оба осужденных также встретились на очной ставке в Твери, утверждает Baza. Перед этим обоих допросили следователи и оперативники уголовного розыска.
О проведении в доме Круга следственного эксперимента стало известно 6 августа. Позднее местное издание Tverigrad.ru сообщило, что туда привозили Агеева и что в Тверь также доставили Осипова.
Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где шансонье и скончался. Преступление до сих пор не раскрыто; версия о причастности к нему Агеева фигурировала более десяти лет назад, но тогда не нашла подтверждения.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Происшествия , Александр Осипов , Михаил Круг
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