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СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В дом покойного певца Михаила Круга для проведения следственного эксперимента привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева. Об этом сообщает портал Tverigrad.ru со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Киллер отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, которые совершил с конца 1990-х до середины 2000-х.
"Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", — пояснил собеседник портала.
Кроме того, по данным журналистов, в Тверь в рамках расследования дела об убийстве Круга доставили еще одного киллера, который отбывает пожизненное заключение. Речь идет об одном из лидеров боевого крыла банды "Волков" Александре Осипове. Осипов фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, который, в свою очередь, якобы сознался в убийстве Круга.
"Не исключено, что Агеев, которому больше нечего терять на пожизненном сроке, сам сознался оперативникам в своем участии в убийстве. Возобновленные следственные действия позволили ему на время покинуть колонию особого режима и находиться в более комфортных условиях СИЗО. Впрочем, не исключено, что на Агеева вышли через показания Осипова", — отмечает издание.
Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьев) был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Происшествия , Александр Осипов , Михаил Круг , ФСИН
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