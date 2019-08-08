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Супруга Гафта и «Современник» опровергли информацию о смерти артиста 

РИА Новости + ещё 21 41 минуту назад
Народный артист СССР, ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт, попавший ранее в больницу с инсультом, чувствует себя удовлетворительно, сообщила РИА Новости супруга актера Ольга Остроумова.
"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", — сказала собеседница агентства, отметив, что речь о выписке пока не идет.
Ранее на портале Mail.ru появилась фотогалерея в память о Гафте, под которой было написано, что он скончался.
В пресс-службе театра "Современник" также сообщили, что Гафт пока находится в больнице, но "чувствует себя нормально".
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Шоу-бизнес , Видео , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , Mail.ru Group , РИА Новости
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