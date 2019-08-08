Супруга Гафта и «Современник» опровергли информацию о смерти артиста

Народный артист СССР, ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт , попавший ранее в больницу с инсультом, чувствует себя удовлетворительно, сообщила РИА Новости супруга актера Ольга Остроумова

"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", — сказала собеседница агентства, отметив, что речь о выписке пока не идет.

Ранее на портале Mail.ru появилась фотогалерея в память о Гафте, под которой было написано, что он скончался.

В пресс-службе театра "Современник" также сообщили, что Гафт пока находится в больнице, но "чувствует себя нормально".