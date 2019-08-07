«Я горько плачу»: Киркоров скорбит о смерти Аллы Вербер

Шестого августа на итальянском курорте Форте-дей-Марми скончалась фэшн-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер . Известие о смерти бизнесвумен стало настоящим шоком для общественности.

Знаменитости выражают слова соболезнования родным и близким умершей. Не обошел стороной эту новость звезда российской эстрады Филипп Киркоров

«Я плачу, горько плачу… Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь… Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой!», — написал певец в своем Instagram.

Алле Вербер стало плохо 5 августа после ужина с блюдом с морепродуктами. Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали анафилактический шок, который спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт. Спустя сутки она скончалась.